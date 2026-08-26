Werder Bremen hat gleich zwei Spieler von Bayer Leverkusen auf dem Zettel. Das vereinsnahe Portal ‚DeichStube‘ bringt die Bremer mit Rechtsfuß Tim Oermann (22) und Linksfuß Jeanuël Belocian (21) in Verbindung. Beide können sowohl innen als auch außen verteidigen und könnten per Leihe zu haben sein.

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Eine weitere Option für hinten rechts ist dem Bericht zufolge der Ex-Freiburger Kiliann Sildillia (24), der mittlerweile die Schuhe für die PSV Eindhoven schnürt. „Unsere oberste Prio ist aktuell die Verpflichtung eines neuen Defensivspielers. Ich möchte nicht ausschließen, dass sich bis zum Spiel in Freiburg etwas tut“, betont Werder-Manager Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘.