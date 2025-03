Comeback: Bayern gibt Neuer-Update

Manuel Neuer arbeitet an seiner Rückkehr in den Spielbetrieb. Wie der FC Bayern mitteilt, konnte der 39-jährige Torhüter am heutigen Montag erstmals wieder eine Laufeinheit absolvieren. Die kommenden Partien gegen den FC Augsburg (Freitag, 20:30 Uhr) und Inter Mailand (8. April, 21 Uhr) dürften aber noch zu früh kommen.

Neuer hatte sich Anfang März im Champions League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen (3:0) beim Torjubel einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und in der darauffolgenden Reha einen Rückschlag erlitten, der sein Comeback weiter verzögerte. Vertreten wird Neuer von Jonas Urbig (21).