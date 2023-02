Barça-Youngster nach Brügge

Victór Barberá (18) hat keine Zukunft beim FC Barcelona. Laut einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ wird der Angreifer ab der kommenden Saison für den FC Brügge auflaufen. Der Wechsel zum 18-fachen belgischen Meister sei bereits beschlossene Sache. Als Grund dafür gibt das Portal die fehlende sportliche Perspektive bei den Blaugrana an. Barberá sehe keine Chance, zeitnah regelmäßig für die erste Mannschaft aufzulaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Angebot zur Verlängerung schlug der Rechtsfuß aus. Bitter, denn in 20 Partien für Barças Zweitvertretung gelangen dem flinken Offensivtalent acht Treffer. Bei Brügge soll Barberá die Rolle von Ferran Jutglà einnehmen. Jutglà wurde ebenfalls bei den Katalanen ausgebildet und reifte in Belgien zum Leistungsträger. Im Sommer will man daher einen satten Transfergewinn generieren, Lazio Rom gilt als großer Interessent am Stürmer.

Lese-Tipp

Messi-Zukunft: Nächste Tür öffnet sich