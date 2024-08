Nicht nur Füllkrug: West Ham kurz vor Transfer-Hattrick

West Ham United will in den kommenden Stunden gleich drei wichtige Transfers eintüten. Fabrizio Romano zufolge ist bei den Verpflichtungen von Niclas Füllkrug (31/Borussia Dortmund), Guido Rodríguez (30/vereinslos) und Crysencio Summerville (22/Leeds United) zumindest mündlich bereits alles geklärt. Die Medizinchecks und Unterschriften stehen nun an.

Stürmer Füllkrug kommt für bis zu 30 Millionen Euro, Sechser Rodríguez ablösefrei. Zuletzt spielte der argentinische Weltmeister viereinhalb Jahre lang für Betis Sevilla.

Neben den beiden erfahrenen Recken ist mit Summerville (22) auch ein jüngerer Spieler im Anflug. Der Linksaußen überzeugte in der vergangenen Saison beim englischen Zweitligisten Leeds United mit stolzen 28 Scorerpunkten. 29 Millionen Euro Sockelablöse sollen fließen.