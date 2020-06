Lang hat keine Zukunft bei Werder

Michael Lang, Leihgabe von Borussia Mönchengladbach, wird den SV Werder Bremen nach der Saison verlassen. Das hat Geschäftsführer Frank Baumann auf der heutigen Pressekonferenz mitgeteilt: „Es ist so, dass die Leihe ausläuft. Wir streben keine Verlängerung an. Er hat uns in einer sehr angespannten Personalsituation geholfen, dann ist Theodor Selassie auf seine Position zurückgekehrt und hat Leistungen gezeigt.“

Für die verbliebenen Saisonspiele ist Lang aber eingeplant: „Es ist aber in beidseitigem Interesse, die Saison noch erfolgreich zu Ende zu führen“. Ob Lang wirklich nochmal bei der Borussia Fuß fassen kann, ist fraglich. Trotz Vertrag bis 2022 ist das Interesse von Vereinsseite eher gering.