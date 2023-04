Bayer 04: Rolfes über anstehende Transfers

Simon Rolfes kündigt an, dass Bayer Leverkusen auf dem kommenden Sommertransfermarkt aktiv werden wird. „Es werden neue Spieler kommen, die den Konkurrenzkampf anheizen“, so der Geschäftsführer Sport der Werkself gegenüber dem ‚kicker‘. Eine Qualifikation für den Europapokal sei dafür zwar „wichtig“, aber nicht zwingend erforderlich: „Wir haben uns auch unabhängig davon einen guten Ruf erarbeitet.“ Aktuell steht Bayer in der Bundesliga auf Platz sieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch auf der Abgabenseite wird sich bei der Werkself etwas tun. Spieler wie Timothy Fosu-Mensah (25) oder Kerem Demirbay (29), die mit ihren Einsatzzeiten nicht zufrieden sind, streben wohl einen Wechsel an, Jonathan Tah (27) wechselte zu diesem Zweck gar den Berater. Und dann sind da die umworbenen Moussa Diaby (23) und Jeremie Frimpong (22). Über das Duo sagt Rolfes: „Es sind beides Topspieler, die sich hervorragend entwickelt haben.“

Lese-Tipp

Bericht: Chelsea „bewundert“ Alonso