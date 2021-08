Uniteds Haaland-Ass | Kane will sich unterhalten

United hat ein Ass im Haaland-Werben

Dass Erling Haaland in diesem Sommer bei Borussia Dortmund bleiben wird, haben sie mittlerweile auch in England verstanden. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass man sich nicht bereits Gedanken machen darf, was im nächsten Jahr passiert. So ist Manchester United einem Bericht des ‚Daily Star‘ zufolge nach wie vor äußerst optimistisch, was eine Verpflichtung des norwegischen Sturmtanks betrifft. Der Grund: Trainer Ole Gunnar Solskjaer, der den 21-Jährigen bereits bei Molde FK trainierte und nach wie vor eine gute Beziehung zu seinem Landsmann haben soll. Die Transferposse wird uns wohl noch eine ganze Weile begleiten.

In Barcelona schwärmt man bereits von Depay

Beim FC Barcelona liegen sie Memphis Depay bereits jetzt zu Füßen. Zwei Tore in zwei Testspielen gelangen dem 27-Jährigen schon, eines davon im gestrigen Vorbereitungsspiel gegen den VfB Stuttgart, bei dem Depay mit seinem Treffer zum 1:0 einen letztlich ungefährdeten 3:0-Sieg einläutete. „Festival Depay“ titelt heute die katalanische ‚Sport‘. Die ‚Mundo Deportivo‘ hatte wohl einen ähnlichen Gedanken, prangt doch „Show Memphis“ groß auf der Titelseite. Am Niederländer liegt es nun, den positiven ersten Eindruck dauerhaft zu bestätigen.

Kommt Citys nächster Toptransfer ins Rollen?

Tütet Manchester City in der kommenden Woche gleich zwei Mega-Deals ein? Wenn es nach Harry Kane geht, offenbar schon. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, will der Stürmer von Tottenham Hotspur in der kommenden Woche nochmal das Gespräch mit Spurs-Boss Daniel Levy suchen, um seinen Wechselwunsch zu bekräftigen. Ob der 59-jährige Vorstandsvorsitzende zustimmen wird, ist fraglich. Dem Bericht zufolge beharrt Levy weiter auf seinem Plan, Kane nicht zu verkaufen. Auf den 28-Jährigen kommt also einiges an Überzeugungsarbeit zu.