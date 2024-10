Manga erläutert van Wonderen-Wahl

Ben Manga hat Stellung zur Trainersuche beim FC Schalke 04 bezogen. „Mein Team und ich scouten nicht nur Spieler, sondern auch Trainer“, beschreibt der Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede auf der Vereinswebsite. Mit Kees van Wonderen sei er bereits vor einigen Jahren im Austausch gewesen, „das erste Gespräch damals war bereits sehr angenehm. Da uns seine Idee vom Fußball gefallen hat, haben wir angefangen, Spiele von Kees‘ Teams zu verfolgen. Dadurch haben wir ihn kennengelernt als Trainer – wie er Mannschaften spielen lässt, wie die Organisation von ihm in den jeweiligen Partien gewesen ist.“

Im Anschluss an die Trennung von Karel Geraerts habe man die Gespräche dann wiederaufgenommen. Vorstandsboss Matthias Tillmann betrachtet van Wonderen als Wunschlösung: „Wir hatten eindeutige Kriterien bei der Trainerwahl. Am Ende war Kees der Kandidat, der uns am meisten überzeugt hat. Wir haben jemanden gesucht, der eine klare Handschrift hat, der eine Mannschaft weiterentwickeln kann, der sich um junge Spieler kümmert.“