Wildes Son-Gerücht | „Therapie für Dortmund“

Son wechselwillig?

Heung-min Son ist vertraglich nur noch bis zum Sommer an Tottenham Hotspur gebunden. Vor Monaten schon wurde berichtet, dass der Premier League-Vertreter von einer Verlängerungsoption Gebrauch machen möchte. Bis jetzt ist aber noch nichts passiert. Der Kapitän schaut sich angeblich nach Alternativen um.

Mehr noch: Ein Bericht des spanischen ‚El Nacional‘ bringt Son beim FC Barcelona ins Spiel. Der südkoreanische Nationalspieler (131 Länderspiele) selbst soll sich sogar in Katalonien angeboten haben. Ob es sich nun um eine Ente der Tageszeitung handelt oder an den Absichten des 32-jährigen Angreifers tatsächlich etwas dran ist, wird sich in den kommenden Wochen herausstellen.

Flick schlägt Alarm

Apropos Barcelona. Die Euphorie um den spanischen Tabellenführer ist ein wenig abgeklungen. Nach dem fulminanten Saisonstart ließ das Team von Hansi Flick zuletzt deutlich Federn – der komfortable Vorsprung auf Erzrivale Real Madrid ist Geschichte. Gespannt blicken die Blaugrana auf das Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund in der Champions League am Mittwoch (21 Uhr).

Der deutsche Übungsleiter will seine Mannschaft optimal auf die Partie einstellen. Um die Stimmung nach dem enttäuschenden 2:2-Unentschieden gegen Betis Sevilla zu verbessern, hat Flick persönliche Gespräche mit einigen Spielern geführt, berichtet die ‚Mundo Deportivo‘. Von einer „Therapie für Dortmund“ spricht die katalanische Sporttageszeitung. Gelingt Barça die Kehrtwende oder geht der BVB mit Chefcoach Nuri Sahin als Sieger aus der Partie?