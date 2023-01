Pumas trennen sich von Alves

Die UNAM Pumas haben den Vertrag mit Dani Alves aufgelöst. Wie der mexikanische Klub mitteilt, erfolgt dieser Schritt aufgrund von Alves‘ Festnahme in Spanien wegen sexuellen Übergriffen auf eine Frau in einer Bar in Barcelona.

Alves war im Sommer 2022 vom FC Barcelona zu den Pumas gewechselt und absolvierte 13 Spiele (fünf Assists) für den Klub. Damit schaffte er auch den Sprung in Brasiliens WM-Kader. Nach dem Turnier trat der 39-Jährige aus der Seleção zurück.

