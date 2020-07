Thalhammer unterschreibt bei Paderborn

Maximilian Thalhammer vom FC Ingolstadt wird ab der nächsten Saison das Trikot des SC Paderborn tragen. Wie der SC auf seiner Seite offiziell bekanntgibt, erhält der 23-Jährige einen Kontrakt bis 2022. Auf seinem Rücken soll künftig die Nummer 23 prangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschäftsführer Fabian Wohlgemut setzt große Erwartungen in den Mittelfeldspieler, der ablösefrei von den Schanzern kommt: „Maximilian verfügt über zahlreiche Vorzüge, die für unser Spiel sehr wichtig sind. Neben sehr guten Zweikampfwerten und einem starken Kopfballspiel ist er auch im Passspiel stark. In Paderborn möchte er den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“