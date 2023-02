Chelsea: Zerreißt Dortmund Potters Blankoscheck?

In 23 Pflichtspielen stand Graham Potter bislang beim FC Chelsea an der Seitenlinie. 14 Siege stehen jeweils acht Remis und Niederlagen gegenüber – macht einen bescheidenen Punkteschnitt von 1,48 für Chelseas Übungsleiter. Aktueller Premier League-Platz: Neun.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch fehlen Potter die Ergebnisse, ebenso wie eine klare spielerische Handschrift. Da kann der Engländer froh sein, dass er das Vertrauen von Blues-Boss Todd Boehly genießt. Der kontrovers diskutierte US-Amerikaner interessiert sich bislang herzlich wenig für die Gesetzmäßigkeiten im Fußball – nicht nur abzulesen am exzessiven Transfergebaren, sondern auch an der Trainerpersonalie.

Lese-Tipp

BVB: Lange Pause für Moukoko

‚The Athletic‘: Potter muss nicht zittern

Anfang September setzte der Hauptanteilseigner Erfolgstrainer Thomas Tuchel – spätestens seit dem Champions League-Triumph 2021 einer der anerkanntesten Vertreter der europäischen Trainerzunft – vor die Tür und installierte den bis dahin bei Brighton & Hove Albion tätigen Potter als neuen Übungsleiter. Als Boehlys Auserwählter sitzt der 47-Jährige ‚The Athletic‘ zufolge weiter fest im Sattel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die regelmäßigen Rückschläge wie das 1:1 am Samstag gegen den Stadtrivalen und Abstiegskandidaten West Ham ändern nichts an dieser Marschroute, so berichtet das Fachportal. Auch nicht der große Unmut der Fans, die schon lautstark die Rückkehr des geschassten Vorgängers gefordert haben. Potter, darauf beharren sie an der Stamford Bridge, heißt die Lösung für die kommenden Jahre.

Jetzt kommt der BVB

Jetzt im Frühjahr allerdings biegt die Saison in eine entscheidende Phase ein. Eine gefährliche Zeit für Trainer. Mit wenigen Spielen können selbst Unantastbare plötzlich zu Wackelkandidaten avancieren. Vor allem die Champions League kann für ihre Teilnehmer einen Wendepunkt bedeuten – positiv wie negativ.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Mittwoch (21 Uhr) hat Chelsea den in diesem Jahr noch ungeschlagenen Achtelfinal-Gegner Borussia Dortmund zu Gast. In der aktuellen Situation – ein formstarker BVB gegen -schwache Londoner – ist dieses Duell komplett offen. Die große Frage: Hält Boehly seine Nibelungentreue auch dann aufrecht, wenn Potter mit seiner Mannschaft gegen Schwarz-Gelb ausscheidet?