Lewandowski begeistert

Robert Lewandowski (38) zeigt auch nach seinem Wechsel in die Major League Soccer weiter Leistung. Das bekräftigt sein Trainer Gregg Berhalter von Chicago Fire gegenüber ‚CBS News‘: „Dieser Wille, den Ball zu holen und ihn dann auf diese Weise ins Tor zu schießen. Es gibt nicht viele Stürmer in dieser Liga, die ein solches Tor erzielen können. Die Kommunikation im Team ist wahrscheinlich fünfmal besser, seit Robert dabei ist, und das ist ein wesentlicher Teil seiner Rolle. Er zeigt, dass er gewinnen will, man sieht, wie wichtig ihm das ist. Wir müssen einfach noch besser arbeiten, um ihn in gute Positionen zu bringen.“

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Am Donnerstag hatte der Torjäger, der als Kapitän ins Spiel ging, die zwischenzeitliche Führung für seinen Klub gegen Inter Miami (1:1) erzielt. Seit seinem Wechsel in die USA hat Lewandowski in 13 Pflichtspielen bereits sieben Treffer erzielt und zwei weitere vorbereitet.