Jonas Urbig (23) hält sich bedeckt in Bezug auf seine Nationalmannschaftskarriere. „Wir haben ja jetzt erst mal noch das Spiel gegen Union Berlin. Da gilt jetzt der volle Fokus. Und erst danach mache ich mir über alles andere Gedanken“, gab der Bayern-Keeper laut ‚Bild‘ im Anschluss an den gestrigen 2:1-Erfolg über die SV Elversberg mit Blick auf eine mögliche Nominierung unter Bundestrainer Jürgen Klopp zu verstehen.

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Urbig war zu Trainingszwecken bereits als vierter Torhüter bei der WM dabei, auf sein Debüt mit dem Adler auf der Brust wartet er noch. Am Donnerstag gibt Klopp seinen ersten DFB-Kader bekannt, gut möglich, dass der – zumindest auf Vereinsebene – designierte Nachfolger von Manuel Neuer (40) dann mit dabei ist.