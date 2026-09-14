Menü Suche
Kommentar 27
Bundesliga

Urbig reagiert auf DFB-Frage

von Julian Jasch
1 min.
Jonas Urbig begrüßt die Fans beim Trainingsauftakt @Maxppp

Jonas Urbig (23) hält sich bedeckt in Bezug auf seine Nationalmannschaftskarriere. „Wir haben ja jetzt erst mal noch das Spiel gegen Union Berlin. Da gilt jetzt der volle Fokus. Und erst danach mache ich mir über alles andere Gedanken“, gab der Bayern-Keeper laut ‚Bild‘ im Anschluss an den gestrigen 2:1-Erfolg über die SV Elversberg mit Blick auf eine mögliche Nominierung unter Bundestrainer Jürgen Klopp zu verstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Urbig war zu Trainingszwecken bereits als vierter Torhüter bei der WM dabei, auf sein Debüt mit dem Adler auf der Brust wartet er noch. Am Donnerstag gibt Klopp seinen ersten DFB-Kader bekannt, gut möglich, dass der – zumindest auf Vereinsebene – designierte Nachfolger von Manuel Neuer (40) dann mit dabei ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (27)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Nations League
FC Bayern
Deutschland
Jonas Urbig

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Nations League UEFA Nations League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Deutschland Flag Deutschland
Jonas Urbig Jonas Urbig
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert