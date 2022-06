Leipzig behält Real-Talent Marín im Blick

Rafael Marín bleibt weiterhin ein Thema bei RB Leipzig. Wie die ‚Marca‘ berichtet, gehört der Bundesligist zu mehreren Klubs, die die Situation des 20-jährigen Abwehrtalents bei Real Madrid beobachten. Die Ankunft von Antonio Rüdiger hat die Aussicht auf Spielpraxis für das Eigengewächs auf kurze Sicht deutlich verschlechtert.

Real hat langfristig allerdings den Wunsch, dass Marín sich bei den Profis etabliert und strebt ein Leihgeschäft an. In der abgelaufenen Saison kam der Innenverteidiger für die Castilla auf 27 Einsätze, durfte darüber hinaus immer wieder bei den Profis reinschnuppern. In vier Ligaspielen sowie im Champions League-Viertelfinal Rückspiel gegen den FC Chelsea berief Carlo Ancelotti den 1,91 Meter großen Rechtsfuß in sein Aufgebot.