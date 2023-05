Die FT-Topelf des 30. Spieltags

Spieler des Spieltags: Joshua Kimmich

Der Kapitän des FC Bayern geriet zuletzt ebenso wie seine Teamkollegen in die Kritik. Gegen Hertha BSC war er wieder Dreh- und Angelpunkt des Rekordmeisters und maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt. Beim 2:0-Sieg legte Kimmich beide Tore der Bayern vor und avancierte damit völlig verdient zum Man of the Match.

Die Ergebnisse im Überblick

VfL Bochum - Bor. Dortmund 1:1

1.FC Köln - SC Freiburg 0:1

Union Berlin - Bayer 04 0:0

Frankfurt - FC Augsburg 1:1

RB Leipzig - Hoffenheim 1:0

VfB Stuttgart - M’gladbach 2:1

Schalke 04 - SV Werder 2:1

FC Bayern - Hertha BSC 2:0

VfL Wolfsburg - Mainz 05 3:0

