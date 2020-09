PSG: Probleme mit Choupo-Moting

Die Vertragsverlängerung von Eric Maxim Choupo-Moting bei Paris St. Germain ist in weite Ferne gerückt. Laut dem Rundfunksender ‚RMC‘ konnten sich beide Parteien hinsichtlich der Dauer des neuen Kontrakts nicht einigen. Während der Stürmer für zwei Jahre unterschreiben will, bietet PSG nur einen Einjahresvertrag an.

Der 31-jährige Choupo-Moting soll sich nun auf die Suche nach einem anderen Arbeitgeber gemacht haben, der seine Wünsche erfüllt. In zwei Jahren für Paris St. Germain erzielte der gebürtige Hamburger neun Tore in 51 Einsätzen. Trainer Thomas Tuchel macht sich intern für eine Weiterbeschäftigung des Angreifers stark.