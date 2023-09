Flick: „Ich bin der richtige Trainer“

Hansi Flick will auch nach dem 1:4-Debakel der DFB-Elf gegen Japan nichts von einem Rücktritt wissen. „Ich finde, wir machen das gut und ich bin der richtige Trainer“, sagte der schwer angeschlagene Bundestrainer bei ‚RTL‘. Er wisse aber, „dass im Profifußball sehr viel Dynamik drin ist. Ich kann nicht absehen, was ansonsten noch kommt.“

Wie so oft in den vergangenen Jahren hatte sich Flicks Mannschaft gegen die Japaner defensiv wacklig und nach vorne hin ideenlos präsentiert. Der 58-Jährige sagt dennoch: „Wir bereiten die Mannschaft auf den Gegner gut vor. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Das werden wir auch weiter so machen. Wir sind überzeugt von dem, was wir machen. Deswegen geht es auch so weiter für mich.“