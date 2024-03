BVB-Gerüchte um Mislintat

Sven Mislintat wird mit einer Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Laut der ‚Süddeutschen Zeitung‘ ist der 51-Jährige, der aktuell vereinslos ist, wieder ein Thema bei den Schwarz-Gelben. Das Blatt schreibt: „In Dortmund erwarten viele die baldige Rückkehr des verlorenen Sohnes Sven Mislintat“. Der ehemalige BVB-Scout wohne aktuell auch wieder in Dortmund.

Inwieweit die Borussia sich tatsächlich mit Mislintat und einer Rückkehr beschäftigt, ist ungewiss. Nach seinem freiwilligen Weggang vom VfB Stuttgart war Mislintat zuletzt für einige Monate als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam tätig. Sein Engagement in der Grachtenstadt verlief aber äußerst unglücklich und endete schnell wieder. Über den BVB sagte er zuletzt: „Dortmund ist Heimat und das Verhältnis ist nicht eingerostet. Ein Verein, in dessen Region ich geboren bin und der in meinem Herzen ist, schließe ich nie aus für eine erneute Tätigkeit. Der BVB ist aber im Moment kein Thema für mich.“