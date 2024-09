HSV-Verteidiger löst Vertrag auf

Innenverteidiger Jonas David (24) steht nicht mehr beim Hamburger SV unter Vertrag. Wie der Zweitligist am heutigen Sonntag mitteilt, haben sich beide Seiten auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit geeinigt. Der noch bis 2025 gültige Kontrakt wurde aufgelöst. Nach 58 Pflichtspielen ist für David Schluss beim Heimatverein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon in der vergangenen Saison spielte der Abwehrmann nur noch eine untergeordnete Rolle beim HSV. Die Verantwortlichen gewährten David mit dem Gastspiel bei Hansa Rostock Spielpraxis. Die Perspektive unter Steffen Baumgart verbessert sich in der Folge nicht, so zogen Klub und Spieler nun einen Schlussstrich.