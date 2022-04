RB Leipzig: Die Baustellen für den Sommer

Den Topstar halten

Seine Saison-Statistiken sind aberwitzig: 30 Tore und 20 Vorlagen gehen auf das Konto von Christopher Nkunku (24). Der Topstar der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco soll unbedingt gehalten werden. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sagte zuletzt: „Christopher Nkunku wird auch nächste Saison noch bei uns spielen.“ Aber mal gucken, was passiert, wenn Ex-Klub Paris St. Germain ernst macht. Nach FT-Infos liefen bereits Gespräche zwischen PSG und dem französischen Nationalspieler, der bei RB noch einen Vertrag bis 2024 besitzt.

Laimer-Verlängerung

Ganz so forsche Ansagen können die Sachsen bei Konrad Laimer (24) nicht machen, schließlich läuft das Arbeitspapier des österreichischen Mittelfeldmotors im Sommer 2023 aus. RB mag auf Ablösen weniger angewiesen sein als andere Klubs, doch auch in Leipzig gelten die Gesetze der Branche. Gerne wollen Mintzlaff und Co. verlängern, doch ob sie etwas gegen die Avancen der Nebenbuhler ausrichten können, bleibt abzuwarten. Bayern München und Borussia Dortmund sind dran, Laimer selbst soll vor allem die Premier League reizen.

Problemfälle klären

Mit den vor der Saison verpflichteten Toptalenten Brian Brobbey (20) und Ilaix Moriba (19) hat sich Leipzig bisher reichlich Ärger eingebrockt. Erstgenannter Niederländer wurde im Januar an Ajax Amsterdam zurückverliehen, letztgenannter Spanier läuft leihweise für den FC Valencia auf. Es heißt, dass Tedesco das Problem-Duo auch in der kommenden Saison vom Kader fernhalten will. Auf unzufriedene Jungstars habe der RB-Coach nämlich keine Lust. Die Lösung in beiden Fällen: Eine Verlängerung der Leihe oder ein Verkauf. Bei den Leihgaben Alexander Sörloth (25, Real Sociedad), Hee-chan Hwang (25, Wolverhampton Wanderers) und Ademola Lookman (23, Leicester City) ist die Situation ähnlich.

Nachwuchskonzept

Die Leipziger Mannschaft ist inzwischen gespickt mit Stars. Junge Spieler – nicht nur Brobbey und Moriba – haben es da generell schwer. Die Verantwortlichen müssen abwägen, welchem Talent sie die Tür zur eigenen Profi-Mannschaft aufhalten und welchem sie woanders Spielpraxis ermöglichen wollen. Spieler wie Eric Martel (19), Caden Clark (18), Fabrice Hartmann (20), Hugo Novoa (19) oder Sidney Raebinger (17) brauchen eine Perspektive.