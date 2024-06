Frankfurt: Die Details zur Ferri-Leihe

Zur Leihe von Nacho Ferri von Eintracht Frankfurt zur KV Kortrijk sind neue Details bekannt geworden. Wie Journalist Christopher Michel berichtet, ist bei dem Leihgeschäft eine Kaufoption in Höhe von zwei bis drei Millionen sowie eine Rückkaufoption enthalten. Diese laufe für mehrere Jahre, die Eintracht behält also langfristig den Zugriff beim 19-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag von Ferri bei Frankfurt ist nach seiner jüngsten Vertragsverlängerung bis 2028 gültig. In der abgelaufenen Saison kam der Stürmer meist in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Dort gelangen ihm in 19 Spielen zehn Tore und drei Vorlagen. In der Bundesliga kam er achtmal zum Einsatz.