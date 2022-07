Bayern verleiht Tillman

Malik Tillman verlässt den FC Bayern in Richtung Schottland. Wie die Glasgow Rangers offiziell verkünden, unterschreibt der 20-jährige Offensivspieler einen Leihvertrag bis zum Saisonende.

Die Schotten sichern sich zudem eine Kaufoption. Nach Informationen des ‚kicker‘ beinhaltet der Deal eine auch eine Rückkaufklausel.

Für die Profis der Münchner absolvierte der US-Amerikaner bislang sieben Spiele. Nun erhofft sich Tillman mehr Spielzeit in Schottland.

📝 #RangersFC are today delighted to announce the signing of Malik Tillman on a season-long loan from @FCBayern, with an exclusive option to buy.



