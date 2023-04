Profivertrag für Arsenal-Talent

Der FC Arsenal belohnt Michal Rosiak für dessen starke Leistungen. Wie der Klub mitteilt, hat der 17-jährige Außenverteidiger seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Zur genauen Vertragslänge machen die Gunners keine Angaben.

Rosiak ist polnischer U18-Nationalspieler und Leistungsträger in der U18 der Gunners. Trotz seiner nominell defensiven Rolle präsentiert sich der 17-Jährige äußert offensivstark, war in 15 Saisoneinsätzen bereits an 13 Toren direkt beteiligt.

