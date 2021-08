Moriba-Poker: Barça und Leipzig fast einig

RB Leipzig könnte in den Verhandlungen um Ilaix Moriba vom FC Barcelona der Durchbruch gelungen sein. Wie ‚Cadena SER‘ berichtet, geht man im Umfeld des Spielers davon aus, dass sich beide Klubs in den kommenden Stunden einigen werden. Im Gespräch sind rund 15 Millionen Euro plus mögliche Boni.

Ebenfalls konkretes Interesse bekundete zuletzt Tottenham Hotspur. Moriba selbst will dem Vernehmen nach jedoch nach Leipzig wechseln. Aufgrund der gescheiterten Vertragsverhandlungen wurde der 18-Jährige zuletzt zur zweiten Mannschaft strafversetzt. Der Mittelfeldspieler weigert sich, seinen 2022 auslaufenden Kontrakt zu verlängern, da er mit dem gebotenen Gehalt nicht zufrieden ist.