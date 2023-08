Alidou-Leihe innerhalb der Bundesliga?

Der 1. FC Köln streckt wie schon im vergangenen Sommer die Fühler nach Faride Alidou (22) aus. ‚Express‘ und ‚kicker‘ berichten übereinstimmenden vom erneuten Vorstoß aus der Domstadt, erste Gespräche mit Eintracht Frankfurt soll der FC schon geführt haben.

Diskutiert wird über eine mögliche Leihe. Die Kölner würden dabei gerne eine Kaufoption erhalten, die Eintracht eine solche aber eigentlich nicht zugestehen. Denn vom Potenzial des deutschen U21-Nationalspielers ist man am Main weiter überzeugt.

Alidou, vor einem Jahr ablösefrei vom Hamburger SV gekommen, steht in Frankfurt bis 2026 unter Vertrag. Spielzeit sammelte der Offensivmann in seiner ersten SGE-Saison kaum, 170 Ligaminuten standen am Ende zu Buche. Die Tür für den 1. FC Köln ist also offen.