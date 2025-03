Sommertransfer wahrscheinlich: BVB will Dribbelkünstler

Borussia Dortmund streckt die Fühler nach Pavel Sulc (24) vom tschechischen Klub Viktoria Pilsen aus. Das italienische Portal ‚Tuttomercatoweb.com‘ nennt den BVB neben Bayer Leverkusen, Aston Villa, Manchester City, Tottenham Hotspur und der SSC Neapel als Interessenten an dem trickreichen Rechtsfuß, der hinter der Spitze oder auf der linken Außenbahn agieren kann.

Im kommenden Sommer wird Sulc dann aller Voraussicht nach den Sprung raus aus Tschechien in eine der Topligen Europas wagen. Sein Vertrag in Pilsen läuft 2026 aus, sodass im Anschluss an die laufende Saison letztmalig die Gelegenheit besteht, noch eine angemessene Ablöse zu kassieren.

Ins Suchraster der Dortmunder würde Sulc gut passen, schließlich fahndet man mit Nachdruck nach einem Kreativspieler. Im Januar platzte der Deal mit Rayan Cherki (21), die Leihe von Carney Chukwuemeka (21) greift noch nicht wie gewünscht. Zudem ist mehr als fraglich, ob man die Kaufoption über kolportierte 35 Millionen Euro zieht.