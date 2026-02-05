PSG-Schnäppchen: Bayern in der Pole Position

Die Jugendakademie von Paris St. Germain scheint in den vergangenen Jahren unerschöpflich zu sein. Doch der Großteil der gut ausgebildeten Nachwuchskicker schafft es nicht in die Profimannschaft des Scheichklubs – oder möchte eine klarere Perspektive auf Spielzeit haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Emmanuel Mbemba gehört wohl zu letzterer Kategorie, berichtet die ‚L’Équipe‘. Der 17-jährige Innenverteidiger, der auch hinten links agieren kann, steht vor einer Entscheidung: Entweder er unterschreibt seinen ersten Profivertrag bei PSG oder er sucht sein Glück anderswo. An Angeboten mangelt es dem französischen U17-Nationalspieler nicht. Ganz vorne dabei: Bayern München und Bayer Leverkusen.

Kompany als Argument

Die Bayern, bei denen unter Trainer Vincent Kompany in jüngerer Vergangenheit Talente wieder deutlich mehr Spielzeit erhalten, liegen der französischen Sportzeitung zufolge aktuell vorne und haben sich einem Schnäppchen-Deal in den vergangenen Stunden ein gutes Stück angenähert. Doch auch Leverkusen sei noch im Rennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es wird erwartet, dass Paris den vertraglich lediglich bis zum Sommer gebundenen Youngster zum Bleiben überreden will. In den vergangenen Jahren haben jedoch etliche PSG-Akademiespieler den Schritt in die Bundesliga oder andere Nachbarligen gewagt und sich abseits des Ausbildungsklubs durchgesetzt – oder zumindest Spielzeit auf höchstem Niveau erhalten.