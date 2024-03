Bayer 04: Die Diagnose bei Palacios

https://www.bayer04.de/de-de/news/bayer04/muskulaere-probleme-palacios-muss-laenderspiele-absagen

Muskuläre Probleme: Palacios muss Länderspiele absagen | Bayer04.de

Exequiel Palacios kann nicht wie geplant an den beiden Freundschaftsspielen der argentinischen Nationalmannschaft gegen El Salvador (23. März in Philadelphia) und Costa Rica (27. März in Los Angeles) teilnehmen. Der Mittelfeldspieler von Bayer 04 sagte seine Anreise in die USA in Absprache mit dem …