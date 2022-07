Nani wechselt nach Australien

Melbourne Victory ist mit der Verpflichtung von Nani ein Coup auf dem Transfermarkt gelungen. Der 35-jährige Portugiese schließt sich dem Klub bis 2023 an. Für den Flügelstürmer ist das Abenteuer in Australien die zweite Station außerhalb Europas, nachdem er bereits von 2019 bis 2022 für Orlando City in den USA spielte.

In der abgelaufenen Spielzeit war Nani nochmals auf dem hiesigen Kontinent aktiv. Beim FC Venedig steuerte der Europameister und Champions League-Sieger in zehn Partien lediglich eine Vorlage bei und musste am Ende der Saison den Abstieg in die Serie B hinnehmen.