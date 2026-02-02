Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Hoffenheim holt Farke-Sohn

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
Luis Engelns steht vor einem Wechsel in die Bundesliga @Maxppp

Die TSG Hoffenheim steht kurz vor der Verpflichtung von Luis Engelns. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der 18-Jährige kurz vor Transferschluss vom SC Paderborn losgeeist werden und langsam ans Profiteam der TSG herangeführt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der zentrale Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend der Ostwestfalen und ist der Sohn von Leeds United-Trainer Daniel Farke. In dieser Spielzeit stand der Youngster in 19 Pflichtspielen für den Zweitligisten auf dem Feld.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Paderborn
Hoffenheim
Luis Engelns

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Paderborn Logo SC Paderborn 07
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Luis Engelns Luis Engelns
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert