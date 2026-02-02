Hoffenheim holt Farke-Sohn

Die TSG Hoffenheim steht kurz vor der Verpflichtung von Luis Engelns. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der 18-Jährige kurz vor Transferschluss vom SC Paderborn losgeeist werden und langsam ans Profiteam der TSG herangeführt werden.

Der zentrale Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend der Ostwestfalen und ist der Sohn von Leeds United-Trainer Daniel Farke. In dieser Spielzeit stand der Youngster in 19 Pflichtspielen für den Zweitligisten auf dem Feld.