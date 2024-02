FC Bayern: Schlechte Karten bei Alonso

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Xabi Alonso weit oben auf der Wunschliste des FC Bayern steht. Angesichts der Dominanz und des Erfolgs von Bayer Leverkusen bieten sich den Münchnern zumindest auf dem deutschen Trainermarkt keine besseren Alternativen für die Neubesetzung des Cheftrainerpostens ab Sommer.

Der künftige FCB-Sportvorstand Max Eberl sieht in Alonso ebenfalls die Ideallösung. Schon 2021 wollte Eberl den damaligen Trainer der zweiten Mannschaft von Real Sociedad für Borussia Mönchengladbach gewinnen. Doch so groß der Wunsch an der Säbener Straße nach Alonso auch ist, von Gegenseitigkeit kann einem Bericht der ‚tz‘ zufolge keine Rede sein.

Denn laut der Münchner Tageszeitung sieht Alonso das derzeitige Chaos bei den Bayern kritisch und soll seine Zweifel haben, ob im Anschluss an die Saison der richtige Zeitpunkt für eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub ist. Der Wechsel zu den Bayern sei aufgrund der anhaltenden Unruhe auf und neben dem Platz nicht zwingend der folgerichtige nächste Karriereschritt für Alonso.

Klare Tendenz

Stand jetzt favorisiert der 42-Jährige dem Bericht zufolge einen Verbleib in Leverkusen oder ein Engagement beim FC Liverpool. Die Reds haben nach FT-Infos schon Anfang Februar konkreten Kontakt zum Alonso-Lager aufgenommen, um über das Erbe von Jürgen Klopp zu sprechen.

Auch wenn an der Anfield Road auf sportlicher Führungsebene einige Personalien im Argen liegen, ist die Situation kein Vergleich zu dem, was Alonso derzeit beim Rekordmeister blühen würde. Bei den Bayern müsste sich also bis zum Saisonende einiges tun, um das Blatt noch zu wenden.