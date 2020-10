Eggestein begründet Werder-Abschied

Johannes Eggestein hat erläutert, was ihn zur Leihe bewogen hat. „Ich habe mich mit dem Trainer und den Verantwortlichen ausgetauscht und dort hat man mir aufgezeigt, dass ich momentan keine Anteile von mehr als 20, 30 Minuten bekomme“, so der 22-jährige Angreifer im Interview mit dem ‚Weser-Kurier‘, „da habe ich für mich dann beschlossen, dass ich gern mal wieder ein Jahr hätte, in dem ich regelmäßig Spiele sammle.“

Für ein Jahr läuft das Werder-Eigengewächs nun für den österreichischen Europa League-Teilnehmer LASK auf. „Es war lange Zeit nicht so, dass ein Wechsel unbedingt forciert werden sollte. Wir haben uns dann aber noch einmal ausgetauscht und ich war der Meinung, dass ich Spielpraxis sammeln möchte. Und das hat mir der Verein glücklicherweise genehmigt“, blickt Eggestein zurück.