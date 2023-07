Bericht: Leipzig beobachtet De Ketelaere

Charles De Ketelaere könnte den AC Mailand im Sommer verlassen. Wie der Journalist Alessandro Schiavone, der unter anderem für die ‚Sun‘ und die Redaktion von Gianluca Di Marzio tätig ist, berichtet, befassen sich Aston Villa, RB Leipzig und der RC Lens mit dem belgischen Offensivspieler.

Am konkretesten scheint die Spur in die Premier League. Villa-Coach Unai Emery soll bereits mit dem 22-Jährigen telefoniert haben. Leipzig und Lens beobachten Schiavone zufolge lediglich die Situation um De Ketelaere. Die Rossoneri fordern für den Linksfuß eine Ablöse von 32 Millionen Euro plus Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 30 Prozent. In der Modestadt steht der Nationalspieler noch bis 2027 unter Vertrag.

