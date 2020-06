S04-Interesse: Ulreich reizt Stammplatz

Mit Blick auf die neue Torhüter-Konstellation beim FC Bayern rund um Stammkraft Manuel Neuer und Neuzugang Alexander Nübel zieht Sven Ulreich einen Abschied aus München in Erwägung. Den 31-Jährigen reizt nach fünf Jahren als Nummer zwei wieder ein Stammplatz, berichtet die ‚Bild‘.

Unter anderem Hertha BSC und Schalke 04 wurden zuletzt mit Ulreich in Verbindung gebracht. In Gelsenkirchen hat man zudem Mark Flekken (SC Freiburg), Zack Steffen (Manchester City, verliehen an Fortuna Düsseldorf) und Gregor Kobel (TSG Hoffenheim, verliehen an den VfB Stuttgart) im Blick, Ralf Fährmann kehrt nach Ausleihe zurück.