S04: Vier Kandidaten aus der Bundesliga – wird Schubert verliehen?

Erst Manuel Neuer, dann Ralf Fährmann – im Tor des FC Schalke 04 herrschte jahrelang Kontinuität ohne große Wechselspiele. Die begannen in der vergangenen Saison mit dem Tausch von Fährmann zu Alexander Nübel und werden in der laufenden Serie von Trainer David Wagner auf die Spitze getrieben. Mal spielt Nübel, dann wieder Markus Schubert – aber keiner von beiden überzeugt.

Nübel ist ohnehin weg und auch Schubert könnte Gelsenkirchen vorübergehend verlassen. So richtig scheinen die Verantwortlichen vom 21-Jährigen nicht überzeugt zu sein und erwägen laut ‚Bild‘, Schubert zu verleihen. Dem Bericht zufolge könnten seinen Platz Zack Steffen (Manchester City, ausgeliehen an Fortuna Düsseldorf) oder Gregor Kobel (TSG Hoffenheim, ausgeliehen an den VfB Stuttgart) einnehmen.

Weitere Kandidaten sind laut ‚Sport Bild‘ auch Mark Flekken vom SC Freiburg sowie Sven Ulreich vom FC Bayern. Beide kommen bei ihren Klubs zwar nicht über einen Nummer zwei-Status hinaus, genießen Liga-weit aber eine hohe Anerkennung. Auch Flekkens Freiburger Konkurrent Alexander Schwolow wurde schon ins Spiel gebracht, ebenso wie der Kroate Ivo Grbic (Lokomotiva Zagreb).