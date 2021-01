19. Spieltag: Dortmunds Elfmeter-Fluch hält an | Dárdais Risiko wird nicht belohnt

Nächste Bewerbung für Löw

FC Bayern - TSG Hoffenheim 4:1

Jérôme Boateng und Thomas Müller – beim DFB aussortiert, beim FC Bayern wichtig wie eh und je. Die beiden Weltmeister von 2014 brachten die Münchner mit ihren Toren schon in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße. Bundestrainer Joachim Löw schaute übrigens vor Ort zu. Derweil konnte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Andrej Kramaric den 4:1-Sieg der Bayern nicht mehr verhindern. Robert Lewandowski und Serge Gnabry machten den Sack zu.

Hitz und Haaland mit Start-Sorgen

Borussia Dortmund - FC Augsburg 3:1

Weil Roman Bürki mit einer Schulterverletzung fehlte, durfte Marwin Hitz das Dortmunder Gehäuse hüten – der Start verlieh denkbar schlecht. Schon nach zehn Minuten musste der Schweizer nach einem Tor von André Hahn hinter sich greifen. Genauso bescheiden lief es zehn Minuten später in der Offensive: Erling Haaland setzt nach Eingriff des VAR einen Handelfmeter an die Latte – der dritte vergebene BVB-Strafstoß in Folge.

BVB dreht auf

Besser machte es nur kurze Zeit danach Thomas Delaney, der nach einem Reus-Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf ausglich. Ein Erfolgserlebnis – erst das dritte dieser Bundesliga-Saison – hatte auch Jadon Sancho zu feiern, der den BVB nach mustergültiger Vorarbeit von Raphaël Guerreiro in Front brachte.

• 𝐚𝐥𝐥-𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐧𝐨.𝟏 •



👑 87 Assists in Schwarzgelb. 🐐 pic.twitter.com/qQ9j0diDjX — Borussia Dortmund (@BVB) January 30, 2021

Dárdai-Premiere geht schief

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 3:1

Neu-Trainer Pál Dárdai überraschte mit seiner ersten Aufstellung, brachte sechs Neue. So erhielt nicht der bisherige Stammkeeper Alexander Schwolow, sondern Rune Jarstein zwischen den Pfosten das Vertrauen. Der 36-jährige Routinier machte seine Sache nicht schlecht. Im Sturm durfte Krzysztof Piatek von Beginn an ran – und traf. Geholfen hat es am Ende nichts: Die Eintracht drehte das Spiel und die Hertha steckt weiter mitten im Abstiegskampf.

Berliner Kopfball-Ungeheuer

Union Berlin - Borussia M‘gladbach 1:1

Fast ein Drittel aller Union-Tore fallen per Kopf. Robin Knoche sorgte gegen Gladbach für den zehnten Kopfball-Treffer der laufenden Saison. Fußball als reine Kopfsache? Zum Sieg reichte das heute nicht.

Karius feiert sein Ligadebüt

Loris Karius, im September aus Liverpool gekommen, durfte erstmals in einem Ligaspiel für Union auflaufen. Hintergrund war die Verletzung von Andreas Luthe, der nach einem Zusammenprall in der 69. Minute das Feld verlassen musste.

Huntelaar ist zurück

Werder Bremen - FC Schalke 1:1

In der 80. Minute war es soweit: Hoffnungsträger Klaas-Jan Huntelaar gab sein Comeback im Schalke-Trikot. Beim Stand von 1:1 kam der 37-jährige Hunter auf den Rasen. Die dringend benötigten drei Punkte konnte aber auch der Niederländer nicht besorgen. Die Luft für Schalke wird immer dünner.

