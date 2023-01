United: Weghorst zum Medizincheck

Der Wechsel von Wout Weghorst zu Manchester United nimmt immer konkretere Formen an. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich alle beteiligten Parteien auf die notwendigen Formalitäten für den Deal geeinigt. Die Red Devils werden drei Millionen Euro Kompensation an den bisherigen Leiharbeitgeber Besiktas zahlen, um Weghorst anschließend für den Rest der Saison vom FC Burnley auszuleihen, so der Transfermarkt-Experte.

Weghorst wird demnach heute zum obligatorischen Medizincheck nach England reisen. Anschließend wird der 1,97 Meter lange Mittelstürmer die notwendigen Dokumente unterzeichnen, um sich bis zum Saisonende dem Team von Trainer Erik ten Hag anzuschließen.

