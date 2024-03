Im Winter noch abgeblitzt: Eintracht arbeitet an Koulierakis-Deal

Eintracht Frankfurt möchte Konstantinos Koulierakis verpflichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, plant der Bundesligist, den Innenverteidiger von PAOK Saloniki im Sommer in die Main-Metropole zu lotsen. Daran ändere auch die bereits eingetütete Verpflichtung von Aurèle Amenda (20/BSC Young Boys) nichts.

Die SGE sei nicht der einzige Klub, der an Koulierakis interessiert ist, liegt dem Bericht zufolge aber in der Pole Position. Eine Einigung mit Saloniki stehe zwar noch aus, der griechische Klub gehe aber davon aus, dass der 20-jährige Innenverteidiger nicht zu halten ist. Die Chancen auf einen Eintracht-Transfer stehen also gut.

Bereits im Januar hatten die Frankfurter es beim Linksfuß versucht, gaben ein offizielles Angebot ab. Saloniki lehnte dieses jedoch ab. Koulierakis soll im Sommer bei der SGE als Erbe von Willian Pacho (22) aufgebaut werden – oder möglicherweise als Sofort-Ersatz fungieren. Denn am 22-jährigen Ecuadorianer sind mehrere zahlungskräftige Interessenten dran.