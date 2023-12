La Liga-Durchstarter heiß begehrt: Was passiert mit Bayern-Flirt Gutiérrez?

Rund vier Millionen Euro überwies der FC Girona im Sommer 2022 an Real Madrid für Miguel Gutiérrez. Bei den Königlichen hatte der Linksverteidiger keine Chance sich durchsetzen, bei den Katalanen blüht er auf. Der 22-Jährige, auf seiner Position derzeit einer der besten Spieler der Liga, ist einer der vielen Gründe dafür, dass Girona zu den größten sportlichen Überraschungen Europas zählt.

Auf solche Kaliber werden naturgemäß größere Klubs aufmerksam. Schon vor wenigen Wochen zählten spanische Medien Manchester City, den FC Arsenal und den FC Bayern zu den Interessenten. Die ‚Marca‘ wird in einem jüngsten Bericht nun konkreter. Spaniens größter Sportzeitung zufolge befinden sich die Gunners in der Pole Position beim Linksverteidiger.

Was macht Real?

Dessen Ex-Klub hat jedoch die Möglichkeit, Arsenal einen Strich durch die Rechnung zu machen. Denn laut der ‚Marca‘ verfügt Real nicht nur über eine Rückkaufoption in Höhe von acht Millionen Euro, die im Sommer greift, sondern auch über ein permanentes Matching Right. Durch dieses muss Girona die Königlichen informieren, sobald ein anderer Klub ein konkretes Angebot für Gutiérrez abgibt. Real kann dann theoretisch gleichziehen und sich den 22-Jährigen sichern.

Girona kommt damit in eine durchaus kuriose Situation. Denn dem Bericht zufolge weiß der Klub, dass Gutiérrez aufgrund seiner aktuellen Leistungen nicht zu halten sein wird. Ein zügiger Verkauf im Winter wäre für die Katalanen dabei deutlich lukrativer als ein Sommertransfer, da Reals Rückkaufoption erst ab Sommer gültig ist. Im Winter greift eine für alle Interessenten gleichsam gültige Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro.

Wann geht Gutiérrez?

Das heißt: Sollte es zu einem Wintertransfer kommen, würde Girona 35 Millionen kassieren. Im Sommer wären es derer nur acht, denn es ist damit zu rechnen, dass Real den Linksverteidiger zurückholen wird, sofern es die Chance bekommt. Schließlich liegen die acht Millionen, die fällig würden, deutlich unter Marktwert. Ein direkter Weiterverkauf ist aus Sicht der Königlichen so denkbar wie profitabel. Um das zu verhindern, könnte Girona einen Wintertransfer vorantreiben.

Doch was will eigentlich Gutiérrez selbst? Der ‚Marca‘ zufolge möchte der gebürtige Madrilene bis zum Saisonende bei seinem aktuellen Klub bleiben. Schließlich hat Girona die Möglichkeit, Großes zu erreichen. In der Liga steht man zurzeit punktgleich mit Tabellenführer Real auf Platz zwei.

Eine mögliche Lösung: Girona wickelt einen Gutiérrez-Verkauf schon im Winter ab, vollzieht ihn aber erst im Sommer. Der Spieler könnte somit bleiben, der Klub mehr Geld kassieren. Einziger Verlierer in diesem Szenario wären die Madrilenen, die ihr Matching Right nutzen müssten, um mit einem höherdotierten Angebot gleichzuziehen. Eine komplizierte Gemengelage, die im Verlauf des Januar-Transferfensters heiß werden dürfte.