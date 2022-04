Bayern holt Meistertitel gegen BVB: Die Noten zum Klassiker

In einer ausverkauften Allianz Arena empfing der FC Bayern Borussia Dortmund zum Topspiel. In den ersten zehn Spielminuten ergab sich keine Torchance, beide Mannschaften waren vor allem darauf bedacht, keinen Fehler zu begehen und defensiv stabil aufzutreten.

Die Abtastphase wurde dann durch einen klasse Treffer von Serge Gnabry (15.) nach Vorarbeit von Leon Goretzka beendet. In der Folge riss der Rekordmeister das Zepter an sich. Bis dato war von Robert Lewandowski und Erling Haaland wenig zu sehen. Beide Weltklasse-Torjäger wurden von den Verteidigern des Gegenübers nahezu abgemeldet.

Einen weiteren Treffer von Gnabry (29.) nahm Schiedsrichter Daniel Siebert korrekterweise zurück. Zuvor stand Kingsley Coman minimal im Abseits. Der Treffer von Lewandowski (34.) hielt dann aber allen Prüfungen des VAR stand. Das Tor des Polen war Folge eines katastrophalen Ballverlusts von Dan-Axel Zagadou vor dem eigenen Strafraum.

Elfmeter zum Start von Halbzeit zwei

Die zweite Hälfte startete mit hohem Tempo beider Teams. Nach einem Foul von Joshua Kimmich an Marco Reus verkürzte Emre Can (52.) vom Elfmeterpunkt für den BVB auf 1:2. Den Auftrieb versuchten die Schwarz-Gelben zu nutzen, die sichtlich besser aus der Kabine kamen als die Hausherren.

Kurze Zeit später hätte Siebert erneut auf den Elfmeterpunkt zeigen müssen, ein Foul von Benjamin Pavard an Jude Bellingham (59.) blieb aber auch nach VAR-Prüfung ungesühnt. Der FCB übernahm danach wieder die Spielkontrolle und es machte den Eindruck, den Dortmundern ginge nach und nach die Luft aus.

Haaland hatte zweimal (80. + 82.) den Ausgleich auf dem Fuß, die Bayern-Abwehr konnte beide Versuche aber noch vereiteln. Einwechselspieler Jamal Musiala (83.) sorgte dann aber für die vorzeitige Entscheidung. Sein Schuss zum 3:1 machte den Deckel auf die Partie und die Bayern zum Meister.

Torfolge

1:0 Gnabry (15.): Eine Ecke von Kimmich legt Goretzka im Sechzehner nach hinten an die Strafraumlinie zu Gnabry ab. Der nimmt den Ball mit dem Oberschenkel an und schließt aus der Luft direkt ab. Keine Chance für Hitz.

2:0 Lewandowski (34.): Ein hanebüchener Ballverlust nach unnötigem Dribbling durch Zagadou. Gnabry gewinnt die Kugel für die Bayern, Müller spielt den Ball weiter und Lewandowski schließt mustergültig aus halbrechter Position im Sechzehner ab.

2:1 Can (Foulelfmeter, 52.): Kimmich geht ungestüm gegen Reus im Strafraum vor. Klarer Elfmeter, den Can platziert neben den Pfosten setzt. Neuer war in der richtigen Ecke, der Strafstoß wurde allerdings zu gut geschossen.

3:1 Musiala (83.): Hitz pariert einen Schuss von Musiala, kann ihn aber nicht festhalten. Verwirrung und Ping-Pong im Strafraum. Der Ball landet wieder bei Musiala, der aus vier Metern unhaltbar einnetzt.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

63‘ Musiala (2) für Gnabry

82‘ Sané für Coman

82‘ Sabitzer für Müller

93‘ Choupo-Moting für Lewandowski

93‘ Süle für Kimmich

Die Noten für Borussia Dortmund

Eingewechselt:

67‘ Bynoe-Gittens (3,5) für Reinier

87‘ Moukoko für Haaland

87‘ Passlack für Wolf