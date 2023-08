Monaco: Embolo verletzt sich schwer

Breel Embolo wird der AS Monaco für eine lange Zeit fehlen. Wie der Ligue 1-Klub mitteilt, zog sich der 26-jährige Stürmer im Training der Monegassen einen Kreuzbandriss zu. Als Ausfallzeit werden in der offiziellen Vereinsmitteilung „mehrere Monate“ genannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison war der ehemalige Profi vom FC Schalke 04 und von Borussia Mönchengladbach ein wichtiger Bestandteil der AS Monaco. In wettbewerbsübergreifend 42 Partien erzielte der Torjäger 14 Treffer und sammelte zudem vier Assists. Gut möglich, dass Monaco jetzt nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, um Embolos Ausfall zu kompensieren.