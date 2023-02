Barça heiß auf BVB-Juwel

Der FC Barcelona hat ein Auge auf Paris Brunner geworfen. Wie der spanische Journalist Josep Capdevila berichtet, haben die Blaugrana den Nachwuchs-Stürmer von Borussia Dortmund bereits seit einigen Jahren auf dem Zettel. Intensiv verfolgt man in der spanischen Hafenstadt die beeindruckende Entwicklung des 17-Jährigen.

Beim BVB weiß man aber natürlich auch ganz genau, was man da für einen Rohdiamanten besitzt. Brunner hat in der laufenden Saison für die U17 und die U19 insgesamt schon 22 Tore in 23 Einsätzen geschossen. Der Rechtsfuß ist den Spielern seines Jahrgangs meilenweit voraus. Aber was macht den Youngster so stark, dass auch Barça beeindruckt ist?

Bilderbuch-Torjäger

Erstmal sind da seine hervorragenden körperlichen Voraussetzungen. Brunner ist schon 1,86 Meter groß, sehr athletisch und pfeilschnell. Vielen Gegnern in der U17 rennt er schlicht weg und kann sie bei Bedarf auch körperlich abschütteln. Doch darauf ist der Rechtsfuß nicht zu reduzieren.

Sein erster Kontakt ist hervorragend, sodass er auch aus erst einmal schwierig wirkenden Situationen heraus gefährlich wird. Zudem bringt Brunner eine hohe Präzision und extreme Coolness im Torabschluss mit. Vor dem Kasten wird er eher ruhiger denn nervöser – und lässt es somit in Serie klingeln.

Bei konstanter Entwicklungskurve wird der BVB noch viel Spaß an Brunner haben. Das Talent sowie das Paket aus Technik, Kaltschnäuzigkeit und Athletik ist herausragend. Außerdem hat er noch einen Vertrag bis 2025. In Barcelona wird man die weitere Entwicklung – auch in Hinblick auf eine Vertragsverlängerung – genau verfolgen.