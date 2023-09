Erstmals im Kader: Mbappé junior mischt PSG auf

Der Name Mbappé löst bei Fans und Verantwortlichen von Paris St. Germain aktuell gemischte Gefühle aus. Zwar hat man mit Kylian einen Angreifer im Kader, der sportlich kaum verzichtbar ist, andererseits sorgt der 24-Jährige mit seinen latenten Abschiedsgerüchten immer wieder für Unruhe.

Nur gut, dass den Parisern das Debüt eines weiteren Vertreters der Familie Mbappé ins Haus steht. Ethan Mbappé, Kylians jüngerer Bruder, hat es nämlich erstmals in den Kader des Scheichklubs geschafft und könnte beim heutigen Freitagabend-Spiel (21 Uhr) gegen die OGC Nizza seine ersten Profiminuten sammeln.

In der Vorbereitung überzeugt

Schon während der Saisonvorbereitung durfte der erst 16-Jährige mit der ersten Mannschaft trainieren. Eine Einwechslung gegen Al Nassr (0:0) und ein Startelfeinsatz gegen Jeonbuk Motors (3:0) haben den steilen Aufstieg von Mbappé junior dann manifestiert.

Vor Saisonbeginn ging es aber wieder zurück zur U19, wo der Linksfuß schon die vergangene Saison verbracht hatte. Wohlgemerkt: Mit Spielern, die zum Teil drei oder sogar vier Jahre älter waren.

Defensiver als sein Bruder

Abgesehen von Name und Aussehen haben die beiden Mbappés eher wenig gemeinsam. Spielerisch sind sie von Grund auf verschieden. Ethan ist Linksfuß, Kylians Stärke liegt im rechten Schlappen.

Der 1,76 Meter große Jungspund ist auch deutlich defensiver unterwegs als sein pfeilschneller Bruder. Ethan ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und kommt über die Spieleröffnung. Trotz seines Alters verfügt er über eine sehr gute Übersicht und Ruhe am Ball. Besonders im Spiel gegen Jeonbuk konnte der Youngster zeigen, was in ihm steckt. Mbappé war agil und forderte stets den Ball, versuchte Angriff um Angriff einzuleiten.

Kluge Pässe, Spielwitz und saubere Technik. Mbappé bringt alles mit, um ein Top-Mittelfeldspieler zu werden. Ob er im Starensemble von Paris auch genügend Einsatzminuten sammeln kann, wird sich zeigen. Ein mögliches Profidebüt am heutigen Abend, dürfte aber trotzdem das bisherige Highlight seiner noch jungen Karriere sein.