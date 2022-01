BVB: Rose kommentiert den Haaland-Trubel

Marco Rose nimmt die Aufregung um seinen Topstürmer Erling Haaland (21) gelassen hin. „Ich bin da tiefenentspannt“, bemerkte der Trainer von Borussia Dortmund auf der heutigen Pressekonferenz, „es löst nichts in mir aus, weil ich Erling hier jeden Tag erlebe, jeden Tag sehe. Er freut sich auf die kommenden Aufgaben und das ist das Entscheidende für mich als Trainer.“

Für viel Wirbel sorgte Haaland unlängst mit einem Interview nach dem 3:2 gegen Eintracht Frankfurt, in dem er sagte: „Der Verein versucht, Druck auf mich auszuüben, mich in eine Entscheidung zu drängen.“ Die Verantwortlichen reagierten und spielten das Thema herunter. Nichtsdestotrotz sollen klärende Gespräche über Haalands Zukunft eine Entscheidung in den kommenden Wochen herbeiführen.