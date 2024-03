Informationen eingeholt: Bayern an Demirovic dran

Ermedin Demirovic spielt eine bärenstarke Saison. An 22 Toren hatte der Bosnier bisher seinen Anteil, 14 davon bugsierte der Stürmer selbst über die Linie – und das bei insgesamt 40 erzielten Toren des FC Augsburg. Im Schnitt liefert Demirovic alle 98 Minuten eine Torbeteiligung. Bei dieser Quote sind längst andere Vereine hinter dem wuchtigen Angreifer her.

Wie ‚Sky‘ berichtet, hat auch der FC Bayern die Fühler ausgestreckt. Die Münchner „seien informiert über Vertragsdetails und die finanziellen Rahmenbedingungen“ eines möglichen Transfers. Dem Bezahlsender zufolge sind inklusive etwaiger Boni rund 20 Millionen Euro nötig, um sich die Dienste des 25-Jährigen zu sichern.

Allerdings stehen die Bayern mit ihrem Interesse nicht allein da. Im vergangenen Sommer machten Gerüchte um Borussia Dortmund die Runde, ebenso wurden der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt genannt.

Ob man beim FCB die Personalie Demirovic am Ende noch stärker ins Visier nimmt, hängt wohl auch von Serhou Guirassy ab. Der 23-Tore-Stürmer vom VfB Stuttgart steht auch wegen seiner vergleichsweise günstigen Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro ganz oben auf der Transferliste für den Sommer. Preislich nehmen sich die beiden Ballermänner jedenfalls nichts.