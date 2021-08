Der Stand bei Hazard & Icardi

Juventus Turin hätte sich gerne mit Mauro Icardi verstärkt. Wie FT aus Frankreich erfuhr, erkundigten sich die Italiener nach der Möglichkeit einer Leihe. Paris St. Germain will den Stürmer aber nur verkaufen. Es sieht folglich so aus, als würde der 28-Jährige in Frankreich bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse hat Juve auch an Eden Hazard von Real Madrid. Bei dem 30-Jährigen wurde nach FT-Infos aber nur vorgefühlt, ein konkreter Versuch blieb aus. Im Winter könnte die Personalie wieder auf den Tisch kommen.