Bericht: Bayern arbeitet an Yildiz-Rückkehr

Spätestens seit dem starken Treffer beim 3:2 der Türkei über Deutschland im November 2023 dürfte es auch jedem Fußballfan in Deutschland klargewesen sein. Der FC Bayern hat ein Jahr zuvor in Kenan Yildiz ein großes Juwel nach Italien zu Juventus Turin ziehen lassen.

Seitdem trumpft der heute 19-jährige gebürtige Regensburger groß auf und ist bei allen Topklubs auf dem Zettel, auch mit Borussia Dortmund wurde der türkische Nationalspieler Ende des vergangenen Jahres in Verbindung gebracht. Die ‚Tuttosport‘ hat den Flügelspieler heute auf ihrer Titelseite und bringt eine Rückkehr zum FC Bayern ins Spiel. Dem Bericht zufolge bemühen sich die Münchner intensiv darum, den verlorenen Sohn zurück an die Säbener Straße zu holen.

Juves Misserfolg als Trumpf?

Das Problem: Yildiz, der wie seine Kollegen unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Thiago Motta einen Durchhänger hatte, fühlt sich bei der Alten Dame unter Igor Tudor wieder wohl und will Juve gar nicht verlassen. Interessant wird die Personalie aber, sollten die Bianconeri, aktuell auf Rang vier der Serie A, die Champions League verpassen. Da in der Haushaltskasse ohnehin bereits ein großes Loch klafft, wären die Turiner zu Verkäufen gezwungen.

Außerdem bestehe Yildiz darauf, in der kommenden Saison in der Königsklasse zu spielen – wird das also Bayerns Trumpf? Der Rekordmeister selbst will eigentlich eher Kosten einsparen. In den vergangenen Monaten kursierten bereits Ablösesummen zwischen 60 und 80 Millionen Euro für den Türken, der bis 2029 an Juventus gebunden ist. Geld, das womöglich für den anvisierten Kauf von Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen) fehlen würde.