Kader-Ausschluss: Lloris wartet dennoch ab

Hugo Lloris will sich im Spätherbst seiner Karriere nicht auf ein unsinniges Abenteuer einlassen. Laut dem ‚Evening Standard‘ zeichnet sich kein Wechsel des 36-jährigen Torhüters ab, obwohl er von Trainer Ange Postecoglou wohl auch zukünftig nicht für den Spieltagskader von Tottenham Hotspur nominiert wird.

Nach Belgien, Saudi-Arabien oder in die Türkei könnte Lloris noch wechseln. Der 145-fache französische Nationalspieler will sich aber nicht mit einer Backup-Rolle bei einem anderen Klub zufriedengeben. Und auch die Aussicht auf viel Geld in Saudi-Arabien reizt Lloris offenbar nicht.