„Zidane will ihn nicht spielen lassen“: Was wird aus Bale?

Die vergangenen sieben Spiele von Real Madrid musste Gareth Bale von außen betrachten, für das letzte Saisonspiel gegen CD Leganés (2:2) berief ihn Trainer Zinedine Zidane dann nicht einmal mehr in den Spieltagskader – aus „technisch-taktischen“ Gründen, wie der frischegebackene Meistertrainer beteuerte.

Bales Situation in Madrid scheint festgefahren. Verlassen wird der 31-jährige Waliser die spanische Hauptstadt deswegen aber mitnichten. Das jedenfalls beteuert Bales Berater Jonathan Barnett im Gespräch mit der ‚BBC‘: „Gareth geht es gut. Sein Vertrag läuft noch zwei Jahre. Er lebt gerne in Madrid und geht nirgendwo hin.“

„Zidane will ihn einfach nicht spielen lassen“

Bale zählt zu den Topverdienern, soll jährlich 15 Millionen Euro bei den Königlichen kassieren. Ein Abschied aus Madrid ist bislang also vor allem aus finanziellen Gründen gescheitert: „Natürlich gab es Interesse, aber es gibt kaum einen Klub auf der Welt, der ihn sich leisten kann.“ Klar sei zudem: „Gareth ist einer der besten Spieler der Welt. Die besten Spieler der Welt wechseln nicht per Leihe.“

Bleibt die Frage, warum „einer der besten Spieler der Welt“ seit Wochen keine Berücksichtigung findet. Für Barnett jedenfalls ist klar: „Er ist immer noch so gut wie jeder andere in der Mannschaft. Gareth trainiert jeden Tag und er trainiert gut. Die Entscheidung liegt bei Zinedine Zidane. Es gibt keinen Hass. Herr Zidane will ihn einfach nicht spielen lassen.“